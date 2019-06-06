Вице-президент Венесуэлы пожаловался на доминирование США

06.06.2019, Киев, Игорь Петров

США навязывают свое доминирование посредством применения односторонних санкций, торговых войн и прямой агрессии.

Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов, министр промышленности и национального производства Тарек эль-Айссами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Некоторые страны, в первую очередь США, пытаются навязать свою политику доминирования посредством применения односторонних санкций, введения торговых войн и прямой агрессии против народов.

Венесуэла на сегодняшний день является жертвой неприкрытой агрессии, неприкрытой интервенции осуществляемой при поддержке правительства президента Дональда Трампа», – сказал он.