Вице-спикер Госдумы испугал европейцев рассказом об Украине в составе России

12.03.2020, Москва, Максим Карпенко

Влияние в ПАСЕ русофобски настроенных делегаций Украины, Грузии и Прибалтики объясняется тем, что многие европейские политики не знают истории России и того, что упомянутые выше страны в недавнем прошлом входили в состав российского государства.

Об этом в эфире программы «Первый проект» заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Парламентарии (европейские, – авт.) не смотрят Russia Today, они даже не знают, что Украина когда-либо была в составе России. То есть, у них нет представления ни об истории, ни о географии, им нужно объяснять эти вещи.

Вот я, например, научился – берешь листок А4, одну четверть от него отрываешь – это вся западная Европа – ЕС, НАТО страшное и все остальное. А остальные три четверти этого листочка – это Россия.

И, если у них есть идея, что они могут стать субъектом международной политики, европейские страны, без России, то эта идея глубоко ошибочная, потому что их – вот (Толстой показывает руками небольшую площадь), а нас – ого!

Все время я им это демонстрирую, слушайте, я это делаю не переставая. Они уже просили, говорят: «Вы нас пугаете. Нам страшно становится, не надо листок рвать»,- рассказал Толстой.

«Вас отправили туда обаянием брать», – возразил телеведущий.

«А мы листочки рвем, да. Но это часть нашего обаяния, вы же знаете, наш особый путь, наша суверенная демократия и вообще наша особость российская, русская, она как раз в этом обаянии.

Мы дважды их обаяли. Это во время наполеоновских войн и во время Второй мировой войны. И можем повторить. Это наше уникальное обаятельное предложение…

Если будет что-то, что будет угрожать целостности, суверенитету моей страны, свободному выбору наших детей, каким путём им развиваться, то нет такой цены, которую мы не готовы заплатить за эту свободу. Потому что за нее заплатили наши прапрадеды, наши деды. Глупо объяснять, почему Россия сегодня такая страна, как она есть, – продолжил Толстой.