Вице-спикер Госдумы хочет переименовать Крым и сделать областью

15.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил России стать унитарным государством, а все республики сделать областями.

Об этом он заявил, выступая в Государственном Совете РК по случаю пятилетия воссоединения полуострова с Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Жириновский заявил, что название республики и всего полуострова имеет тюркские корни, поэтому его нужно также переименовать.

«Убрать слово федерация, а оно звучит у нас, убрать слово республики, в том числе, и Крым. Таврическая область. По-русски и область, а то придумали Республика Крым. Это на каком языке Крым? Вы знаете, что такое Крым? Это тюркское слово «изрезанный». Къырым, потому что полуостров весь изрезан. Вот название почему идет, турецкое название. Значит, турецкий флаг убрали, а название страны оставили. Таврида – вот это все», – заявил Жириновский.