Вице-спикер Госдумы: Нам придётся вколотить Украину в XVIII век

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой перечислил, какие объекты на Украине должны подвергнуться ударам в ответ на террористический акт на Крымском мосту.

Жалко украинцев. Но надо понять: текущее состояние, когда идёт операция и наши парни воюют, а где-то организовывают праздники и салюты, уже затянулась. Надо собраться и начать. И плевать на Запад», – говорится в заявлении Толстого.

«Ответ должен быть максимально жестким: мосты, электростанции, все дороги из Польши, штабы и правительственные убежища. Нам придётся вколотить Украину в XVIII век. Потом, после победы, все восстановим.

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Глава Союза политэмигрантов Украины Лариса Шеслер поддерживает радикальные меры.

«Еще не начались ответные действия на теракт, как в сети уже начали разгонять мнения: «Ни в коем случае нельзя отвечать симметрично! Нельзя бить по инфраструктуре Украины! Если вы видите, что кто-то требует ответного удара по Киеву – это провокатор или дурак!».

Чем обосновывают эти панические предупреждения неуважаемые блогеры?

Оказывается, российская инфраструктура куда уязвимей украинской, и пойдет логическая цепь взаимных терактов.

Но если вы боитесь ответных ударов, зачем вообще было начинать СВО?

На самом деле все, как раз, наоборот.

Российская инфраструктура, в отличие от украинской, создана с огромным резервом и запасом. Собственно, и на Украине были такие резервы, но их просто прокутили-прогуляли-разворовали за время незалежности.

Российские подстанции и энергоузлы на 99 процентов находятся вне досягаемости украинских ракет и РСЗО. Но, даже если что-то прилетит по подстанции в Белгороде или под Курск, резервирование электросетей в европейском регионе – огромное.

Веерные отключения из-за аварий практически исключены по причине избыточных резервов. Скорее всего, переключение на резервную линию произойдет даже незаметно для потребителей, благодаря единой системе энергообеспечения. При сильной аварии, свет мигнет на короткое время. При тяжелейшей аварии – может пропасть электричество в отдельных районах на час-два. Единичная диверсия не изменит картины электропотребления даже на долю процента.

Любое однократное повреждение эстакад или мостов в результате диверсии вызовет кратковременное нарушение графика движения. Неудобно, но не критично.

Страшная авария на Шушенской ГЭС не заморозила города в Сибири и не обесточила предприятия.

В России регулярно происходят природные катаклизмы. Наводнения, землетрясения, лесные пожары не обрушивают города и села в каменный век, не лишают города и поселки тепла и света. Все строилось с расчетом на катастрофы и войну.

Возьмем украинскую электросеть. Когда-то Украина производила и потребляла вдвое больше электричества, чем в 2021 году. Сейчас из-за дефицита угля и газа основную долю электроэнергии вырабатывают АЭС.

Уничтожение трансформаторных узлов ЛЭП при АЭС заставит заглушить атомные блоки , что заставили , собственно сделать украинские обстрелы на Запорожской АЭС. ЗАЭС заглушена.

Если нет возможности передавать электроэнергию с АЭС, ее приходится срочно останавливать.

Что мешает сделать то же самое на ЮАЭС, на Хмельницкой или Ровенской АЭС?

Да и ТЭЦ и ТЭС для любой ракеты, как на ладони. Не нужно никаких разведчиков и наводчиков. Координаты абсолютно публичны.

Но если диверсии на российских электросетях – сложнейшая спецоперация, фактически уникальное событие, то поражение украинских объектов – рутинное действие подразделения ВКС.

И не нужно пугать российских обывателей. Задолго до того, как исчезнет свет в Воронеже, в Киеве забудут, когда видели фонари на проспекте и работающий лифт.

Только не нужно трусливой имитации бурной деятельности в виде непроверяемого обстрела казармы в промзоне Николаева», – пишет Шеслер, в прошлом – депутат Николаевского облсовета.