Вице-спикер Госдумы объявил о поражении США и Европы

Анатолий Лапин.  
15.05.2025 09:48
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, ЕС, Политика, Россия, США, Украина


Новая администрация США поняла, что уже проиграла на Украине, поэтому превратилась из главы антироссийского альянса в посредника на переговорах.

Об этом в эфире видеоблога «Frеquence Populaire Media» заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Новая администрация США поняла, что уже проиграла на Украине, поэтому превратилась из главы антироссийского...

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«Например, американцы это поняли и быстро изменились, поменяли кепку и они стали посредниками, в то время как еще вчера они были главой антироссийского альянса. Но посмотрите на Трампа сегодня, он делает вид, что он посредник между украинцами и русскими. Европейцы ничего не поняли. Они еще не поняли, что уже проиграли.

Трамп, по-моему, это почувствовал, и сказал, что вот мы собираемся что-то сделать, чтобы сократить американскую помощь Украине: «Переговоры, я не хочу, чтобы солдаты умирали». И так далее. Но все это идеалистические высказывания, за которыми стоят доллары, которые Соединенные Штаты вкладывают в Украину», – заявил Толстой.

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