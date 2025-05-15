Вице-спикер Госдумы объявил о поражении США и Европы
Новая администрация США поняла, что уже проиграла на Украине, поэтому превратилась из главы антироссийского альянса в посредника на переговорах.
Об этом в эфире видеоблога «Frеquence Populaire Media» заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Например, американцы это поняли и быстро изменились, поменяли кепку и они стали посредниками, в то время как еще вчера они были главой антироссийского альянса. Но посмотрите на Трампа сегодня, он делает вид, что он посредник между украинцами и русскими. Европейцы ничего не поняли. Они еще не поняли, что уже проиграли.
Трамп, по-моему, это почувствовал, и сказал, что вот мы собираемся что-то сделать, чтобы сократить американскую помощь Украине: «Переговоры, я не хочу, чтобы солдаты умирали». И так далее. Но все это идеалистические высказывания, за которыми стоят доллары, которые Соединенные Штаты вкладывают в Украину», – заявил Толстой.
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