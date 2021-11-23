Вице-спикер Госдумы потребовал привлекать к строгой ответственности дельцов, нанимающих мигрантов

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Один мигрант из Таджикистана погиб и еще один был ранен в очередной драке на юго-востоке Москвы.

Об этом сообщает «Московский комсомолец», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Конфликт произошел возле ресторана быстрого питания. Участники инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения. Причины конфликта и обстоятельства произошедшего выясняются.

7 ноября в Домодедово толпа мигрантов напала на местных жителей. Очевидцы сообщили, что около 50 нерусских избили 15 местных жителей, среди которых были подростки. Только за июль в Москве прошла серия массовых драк приезжих: в подмосковных Кузьминках, Апрелевке и в Одинцово.

«Те, кто завозит нам мигрантов, устраивает их к себе на работу, должны нести ответственность за последствия. Господа, вы получаете космическую прибыль за счет дешевой рабочей силы, извольте и отвечать за поведение ваших подопечных. А вообще, как правильно недавно сказал мэр Москвы Сергей Собянин, столице нужны рабочие другого качества, с соответствующей – достойной заработной платой», – прокомментировал инцидент вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой в своем телеграм-канале .

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин поручил уменьшить количество мигрантов на стройках программы реновации в Москве.

«Другого качества люди нужны, с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы» – сказал Собянин.