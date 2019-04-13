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13.04.2019, Львов, Владимир Гладков
 
Галичина, Украина
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Вице-спикер Львовского облсовета проболтался: Люди хотят в империю

Даже накачанные пропагандой жители Западной Украины начинают с теплотой вспоминать времена Советского Союза. Об этом в эфире телеканала «Независимое телевизионное агентство» заявил заместитель главы Львовского областного совета Владимир Горняк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А что хотят люди сейчас, кроме тех вещей, которые сделаны хорошо? Люди хотят справедливости. А справедливости они и не получили. Если ты работаешь на государственной работе, если ты депутат: ты не имеешь права ездить на «Лексусах» последней модели, не имеешь права жить в особняках, если у тебя заработная плата 20 тысяч гривен, носить часы за 10 тысяч долларов – забудь об этом.

И поэтому люди заностальгировали, в том числе, за Советским Союзом. У меня бабушка приходит одна, которая работала, говорит: «Я украинка, но в то время люди боялись партии и КГБ, а сейчас ничего не боятся». Люди хотят справедливости», – заключил Горняк.

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