Вице-спикер ПАСЕ: Тема Навального Европе больше неинтересна

20.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Тема «отравления» российского блогера Алексея Навального, так и не выполнив своих задач, исчерпала себя.

Об этом в ходе брифинга заявил глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер этой организации Петр Толстой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы инцидент с отравлением Алексея Навального не обсуждали [на встрече с генеральным секретарём Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич]. Честно говоря, мне кажется, что он уже исчерпан – пострадавший, судя по последним интервью, чувствует себя неплохо. А для генерального секретаря Совета Европы вряд ли эта тема актуальна в повестке обсуждения с парламентариями России.

Поэтому ни тему блогеров, ни тему каких-то санкций мы не обсуждали. Надеемся, что от этих тем мы ушли навсегда», – сказал Толстой.

В свою очередь, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий выразил уверенность, что тема «отравления» Алексея Навального себя уже исчерпала.

«Эта шумиха вокруг Навального сейчас уже искусственно сама себя воспроизводит в информационном пространстве. Теми, кто пытается изо всех сил как-то зацепиться за сюжет с Навальным, которого на самом деле нет, для того, чтобы деформировать образ России в Европе.

Не удалось – попытка позиционировать инцидент как Солстери-2 провалилась. Совет Европы, особенно Парламентская ассамблея – конечно, очень политизированная организация, но уже и там самым оголтелым оппонентам России ясно, что больше в этом досье чего-либо субстантивного против Москвы искать не стоит.

Этот вопрос не обсуждался, насколько мне известно, он не обсуждался и вчера на встрече в МИД. Эту тему следует и для нас с вами закрыть», – добавил депутат.