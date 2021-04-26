Вице-спикер польского Сейма занялась провокациями на Донбассе

26.04.2021, Варшава, Матеуш Пискорский

Новости Украины

Вице-спикер парламента Польши Малгожата Госевская посетила Донбасс, поддерживая украинские вооруженные формирования, нагнетающие обстановку на линии разграничения между ДНР а Украиной. Несмотря на данные мониторинговой миссии ОБСЕ об обстрелах мирных жителей украинской стороной, скандальный политик заявила, что «миру угрожает» Россия, а на Донбассе чувствуется «атмосфера войны».

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Госевская, представляющая в польским парламенте правящую партию «Право и справедливость», стала известна своими тесными связами с неонацистскими бандформированиями, причастными к многочисленным преступлениям во время т.н. антитеррористической операции Киева. Особенно теплые отношения польская политик имела с пресловутым батальоном «Азов»; некоторые свидетели рассказывали об участии Госевской в алкогольных излияниях с использующими откровенно нацистскую символику «бойцами».

Неудивительно, что после задержания в Польше одного из украинских неонацистов Игоря Мазура-Тополи (боевик УНА-УНСО, которого по запросу РФ разыскивал Интерпол за участие в войне в Чечне), именно Госевская активно выступала за его немедленное освобождение, добиваясь успеха.

Госевская известна провокационными высказываниями. В 2020 году она пыталась блокировать назначение послом Польши в России Кшиштофа Краевского, ссылаясь на факт, что он некоторое время успел поработать в правительственных структурах Польской народной республики в конце 1980-х. Ее радикальное поведение многократно вызывало негодование даже в рядах ее собственной партии.

Посещая Донбасс, Госевская утверждала, что визит связан с парламентскими отношениями в т.н. Люблинском треугольнике. Это формат трехсторонних консультаций Польши, Литвы и Украины, созданный в прошлом году.

Вице-спикер традиционно призывала к солидарности с Киевом и общей «борьбе против российской агрессии». «Если Запад и США будут предпринимать решительные действия по отношению к Москве, Россия не начнет наступления. Если Россия заметит нерешительность, пойдет дальше. Так было всегда, такая Россия» – заявила Госевская.

Критиков вице-спикера в Польши абсурдные заявления Госевской давно уже перестали удивлять. Но в этот раз она решила публично выступить на Донбассе в майке с надписью Achtung Russia, оскорбляющей Россию и ее президента, сравнивающей российское государство с СС. Это вызвало недоумение многих польских комментаторов.

В любым парламенте, любой страны случаются особенные случаи, когда по спискам разных партий депутатский мандат получают не совсем адекватные люди. Но проблема с Госевской заключается в том, что это не ошибка партийного руководства или избирателей. Бывшая секретарша организации, связанной с нынешним главой «ПиС» Ярославом Качиньским, первый раз стала депутатом еще в 2005 году. Потом работала в администрации тогдашнего президента Леха Качиньского. А в 2011 году вернулась в польский Сейм. Так что это осознанная политика вовлечения в польский истеблишмент симпатизирующих неонацистам радикалов.