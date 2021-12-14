Вице-спикер просит Тимошенко, назвавшую депутатов проститутками, держать себя в руках
«Народный дом», которым для украинцев должна быть Верховная рада, давно уже превратился в публичный.
Об этом на заседании парламента Украины заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Тимошенко с трибуны разразилась своей дежурной риторикой о том, как ей небезразлична судьба украинских предпринимателей, периодически проводящих акции протеста под стенами парламента.
«Когда они идут в этот «народный дом», который называется «парламент», хочется сказать, что этот парламент уже, к сожалению, превратился в публичный дом, так людей даже на порог не пускают к тем, кого они избрали. Они просят: примите, послушайте, дайте возможность донести свою позицию, но ни у руководителей комитетов, ни у руководителей парламента, ни у правительства на этих людей нет времени», – заявила глава «Батькивщины».
Слова Тимошенко очень не понравились первому заместителю главы Верховной рады Александру Корниенко.
«Уважаемые выступающие, хотелось бы напомнить, согласно регламента и вообще общечеловеческой этики, я не уверен, что сравнения с такими учреждениями не подобают народным депутатам и вообще не должны в парламенте быть озвучены. Пожалуйста, держите себя в руках», – сделал замечание Корниенко.
Спасибо!
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