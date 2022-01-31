Вице-спикер Рады: Поляки сдерживают «вторжение РФ»

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Новости Украины

Каждое заявление парламентов стран Европы и мира о поддержке Киева якобы сдерживает Россию от масштабного вторжения на Украину.

Об этом в ходе Согласительного совета Верховной рады заявила вице-спикер Елена Кондратюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы недооцениваем важности парламентской дипломатии. Мы должны немедленно мобилизовать все наши усилия и посылы и коммуникации со всеми парламентами мира, с которыми мы имеем совместные ассамблеи или группы дружбы. И мы должны обращаться с предложениями о поддержке Украины на фоне угрозы широкомасштабного вторжения РФ. Мало того, что мы приняли постановление в Верховной раде, где мы обращаемся ко всем странам и международным организациям о поддержке Украины, мы должны такие же коммуникации провести с нашими международными партнёрами и с нашими партнёрами по парламентам», – заявила вице-спикер.

«Вы знаете, что хороший кейс для такого сотрудничества наработан в рамках украино-польской ассамблеи, в результате, которой Сейм Польши принял важную резолюцию о всесторонней поддержке Украины и о необходимости твердого ответа государств ЕС и НАТО на агрессию РФ против нашей страны. Мне кажется, что каждое такое заявление от парламентов стран Европы и мира является важным элементом политико-дипломатического сдерживания России от масштабного вторжения на Украину», – сказала Кондратюк.