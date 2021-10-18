Вице-спикер Рады: Школы, больницы и детсады под угрозой замерзания

18.10.2021 12:00 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Украинские школы, детские сады и больницы вынуждены покупать слишком дорогой газ для отопления.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе согласительного совета Верховной рады заявила вице-спикер Елена Кондратюк.

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По ее словам, по состоянию на сентябрь задолженность граждан за потребленные услуги ЖКХ составила более 62 миллиардов гривен.

«Из регионов ко мне обращается много людей относительно разрывания договоров о поставке газе, непонимания, как начинать отопительный сезон из-за отсутствия контрактов с «Нафтогазом». Например, из-за отсутствия договоров на Киевщине медицинские заведения, детсады и школы вынуждены выходить на открытые торги и покупать газ по 40 гривен. На Сумщине речь идет о 47 гривен для школ. Компенсанторов в бюджете не выделено», – сказала вице-спикер.

Она призвала включить эти вопросы в повестку дня Рады для их рассмотрения.

Отметим, что цена на газ для населения на Украине стартует от 7,9 гривен за кубический метр, то есть киевские и сумские школы вынуждены переплачивать в пять — шесть раз.