Вице-спикер сейма требует от Зеленского заплатить за попытку пропиариться за счет Польши
Обращение президента Украины к руководству Польши о встрече на границе между двумя странами – это попытка пиара за счет соседней страны.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире радио Wnet заявил вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак.
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Встречу Зеленский предложил провести премьеру Дональду Туску 24 февраля, а президента Анджея Дуду попросил оказать содействие.
В своем видеообращении Зеленский дежурно клеймил Россию, а в конце даже провозгласил на польском языке:
«Хватит Москвы на наших землях. Достаточно недоразумений. Нельзя унижать друг друга, нельзя унижать ни украинских, ни польских фермеров. Нам нужно единство».
«Встреча двух правительств на границе — это чисто театральный жест, потому что настоящие переговоры ведутся на рабочем уровне и в столицах своих стран. Я знаю, что они проходили в Варшаве и Киеве», — прокомментировал призыв Зеленского польский вице-спикер.
Политик считает, что встреча станет услугой Зеленскому, «чтобы он мог показать себя жестким переговорщиком, решающим проблемы своей страны».
«Он должен отплатить Польше за такую услугу уступками», – уверен Босак.
По его мнению, Туск должен поставить свое присутствие на границе в зависимость от того, что происходит на рабочем уровне.
«Если в ходе этих переговоров возникло выгодное для Польши соглашение, мы должны быть в него включены, но если нас там проигнорируют и ничего не произойдет, то предложение президента Украины следует расценивать как попытку Владимира Зеленского улучшить свой пиар за счет Польши. Поэтому мы не должны оказывать ему эту услугу», – убежден вице-спикер.
Он подчеркнул, что для того, чтобы «играть в жесткую игру с Киевом», придется принять решение, «расширяющее эмбарго на ввоз продукции в Польшу».
«Наши продукты питания хорошие, привлекательные, и мы можем экспортировать их по всем направлениям, поэтому нам невыгодно закрывать наше сельское хозяйство и разрушать его экономические основы во имя временного преимущества в профиците экспорта в Украину…
Улучшение торгового баланса – очень хорошая цель, но она не выше продовольственного суверенитета и стабильности сельскохозяйственного рынка», – заявил Босак.
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