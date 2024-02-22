Вице-спикер сейма требует от Зеленского заплатить за попытку пропиариться за счет Польши

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Обращение президента Украины к руководству Польши о встрече на границе между двумя странами – это попытка пиара за счет соседней страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире радио Wnet заявил вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак.

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Встречу Зеленский предложил провести премьеру Дональду Туску 24 февраля, а президента Анджея Дуду попросил оказать содействие.

В своем видеообращении Зеленский дежурно клеймил Россию, а в конце даже провозгласил на польском языке:

«Хватит Москвы на наших землях. Достаточно недоразумений. Нельзя унижать друг друга, нельзя унижать ни украинских, ни польских фермеров. Нам нужно единство».

«Встреча двух правительств на границе — это чисто театральный жест, потому что настоящие переговоры ведутся на рабочем уровне и в столицах своих стран. Я знаю, что они проходили в Варшаве и Киеве», — прокомментировал призыв Зеленского польский вице-спикер.

Политик считает, что встреча станет услугой Зеленскому, «чтобы он мог показать себя жестким переговорщиком, решающим проблемы своей страны».

«Он должен отплатить Польше за такую ​​услугу уступками», – уверен Босак.

По его мнению, Туск должен поставить свое присутствие на границе в зависимость от того, что происходит на рабочем уровне.

«Если в ходе этих переговоров возникло выгодное для Польши соглашение, мы должны быть в него включены, но если нас там проигнорируют и ничего не произойдет, то предложение президента Украины следует расценивать как попытку Владимира Зеленского улучшить свой пиар за счет Польши. Поэтому мы не должны оказывать ему эту услугу», – убежден вице-спикер.

Он подчеркнул, что для того, чтобы «играть в жесткую игру с Киевом», придется принять решение, «расширяющее эмбарго на ввоз продукции в Польшу».

«Наши продукты питания хорошие, привлекательные, и мы можем экспортировать их по всем направлениям, поэтому нам невыгодно закрывать наше сельское хозяйство и разрушать его экономические основы во имя временного преимущества в профиците экспорта в Украину… Улучшение торгового баланса – очень хорошая цель, но она не выше продовольственного суверенитета и стабильности сельскохозяйственного рынка», – заявил Босак.