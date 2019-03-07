Вице-спикер Верховной Рады: Сталин привёл к власти Гитлера

07.03.2019, Киев, Игорь Петров

Причиной, которая привела к власти в Германии нациста Адольфа Гитлера, стало соглашение о поставках в СССР немецких танков, переделанных в трактора, столь нужных советскому вождю Иосифу Сталину, чтобы заморить голодом в непокорной УССР, население которой мечтало о самостийности.

Об этом на открытии 11-й сессии Парламентской ассамблеи Украины и Республики Польша заявила вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроед, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 20-х годах, когда Сталин планировал уничтожение украинского селянства, он хотел убить украинских селян. Но он не мог этого сделать, пока не имел техники. Потому что чем-то надо было обрабатывать землю.

Если это были не люди, то это должна быть техника. Техники Советский Союз не имел. И тогда к Сталину приехал Крупп, известный немецкий предприниматель, семья которого 400 лет делала оружие для Германии. В то время это была Веймарская республика, которая после Первой мировой войны была пацифицирована, и Крупп не мог производить оружие для Германии. Он хотел уничтожить Веймарскую республику, приведя нацистов к власти.

Для этого ему нужна была помощь немецких коммунистов, и он приехал к Сталину с предложением соглашения. Он предложил ему отдать бывшие немецкие танки, которые теперь служили как тракторы, в обмен на то, что Сталин скажет немецким коммунистам поддержать нацистов.

Вследствие этого соглашения мы получили голод в Украине, приход нацистов к власти и Вторую мировую войну, которая забрала 70 млн жизней.

Я очень часто напоминаю эту историю немцам. Потому что то сотрудничество, что сейчас происходит между Германией и Россией, очень напоминает то, что произошло в 1920-х годах. Сегодня, к сожалению, есть новые Круппы – так же, как и новый Сталин. Сегодня – такие же замысли передела Украины и Центрально-Восточной Европы», – сокрушается Сыроед.