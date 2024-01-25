Вице-спикера Госдумы предлагают объявить иноагентом

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Кандидат в президенты от партии «Новые люди», вице-спикер Владислав Даванков может быть объявлен иностранным агентом за то, что его кампанию, “вероятно”, прямо поддерживает из Израиля иноагент Максим Кац, и опосредованно через еще одного либерального кандидата Бориса Надеждина и несостоявшегося кандидата Екатерину Дунцову – олигарх-иноагент Михаил Ходорковский.

Такое мнение в интервью телеканалу «Царьград» высказал политический обозреватель Андрей Перла, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень вероятно, что вопрос о том, что господин Даванков является иностранным агентом, будет поднят. Но он будет поднят после даты голосования. Об этом говорят юристы. Закон суров, но это закон, именно в том смысле: как написано в законе, так они и будут делать. В законе написано о неприкосновенности кандидата в президенты, каковым является господин Даванков. Он выдвинут легальной политической партией, имеющей представительство в Государственной думе», – сказал Перла.

На прошлой неделе Кац в эфире телеканала-иноагента «Дождь» предложил своим сторонникам голосовать на выборах за кандидата от «Новых людей» Даванкова.

В то же время сам Даванков демонстративно поставил подпись за Надеждина, чем вынудил его заговорить о возможном сотрудничестве. Сейчас Надеждин активно сотрудничает с креатурой Ходорковского Дунцовой.