Вице-Тягнибок: Путин вторгнется в Украину и Белоруссию

26.06.2020, Киев, Игорь Петров

Перед голосованием о внесении поправок в Конституцию Россия может напасть на Украину или Белоруссию ради поднятия рейтинга президента РФ Владимира Путина.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил заместитель главы ВО «Свобода» Юрий Сиротюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас, накануне нового этапа путинской власти, ему нужны маленькие победы. Наиболее очевидным объектом для агрессии является Украина. Белоруссия тоже под ударом – Россия годами делала с ней то, что и с Крымом. Белоруссия была в полной информационной аннексии и оккупации, в Белоруссии российские военные базы, в Белоруссию проникал российский бизнес и Лукашенко пытался балансировать.

Мне кажется, сейчас Белоруссия станет новым объектом серьезной российской агрессии.

Я допускаю, что Россия снова использует украинскую карту, так же как и белорусскую, и карту Приднестровья для того, чтобы вернуть рейтинг Путина внутри страны», – сказал Сиротюк.