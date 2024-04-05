«Видел подобное в Карабахе» – Коц об ударе по Татарстану

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Неизвестно что хуже – то, что ударивший по общежитию «Алабуга Политех» в Татарстане беспилотник беспрепятственно пролетел 1200 км из Украины- или то, что его могли собрать и запустить террористы в России.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я предполагаю, что взрывчаткой набили легкомоторный самолёт, он похож на А-22 – это производство украинской фирмы «Аэропакт», видимо, с дополнительными баками. В принципе, идея не новая – использовать легкомоторные самолёты как дрон-камикадзе. Я в Карабахе в 2020 году видел применение Азербайджаном беспилотных Ан-2. Обычные «кукурузники», которые набиты взрывчаткой. Здесь что-то похожее. Не мог ли этот горе-самолёт стартануть с территории России? Такая возможность допускается, я считаю, что вряд ли. Но если он стартовал с территории России, значит, он и собирался на территории России, и взрывчатка на него загружалась на территории России», – отметил он.



«Я, честно говоря, не знаю, что хуже – то, что самолёт беспрепятственно пролетел 1200 км, или то, что у нас на территории нашей страны настолько вольготно себя могут чувствовать террористы», – сказал Коц.