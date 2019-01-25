Видео нападения украинцев на Скабееву: Кадыров обещает отомстить

25.01.2019, Москва, Михаил Рябов

Очевидцы опубликовали видео инцидента в кулуарах ПАСЕ, где во время брифинга вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко один из украинских журналистов (очевидно, из состава киевского «придворного» пула) грубо толкнул российскую телеведущую Ольгу Скабееву, после чего ее начал оттеснять депутат украинского парламента Борислав Береза, бывший спикер «Правого сектора».

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Инцидент произошел после того, как Скабеева пыталась несколько раз перебить выступление Геращенко. Та монотонно зачитывала заявление о необходимости освободить участников провокации возле Керченского пролива – экипажи катеров ВМС Украины, а также осужденных за подготовку терактов и находящихся в тюрьмах РФ украинских националистов.

При этом украинский вице-спикер подчеркивала, что Киев готов к обмену на участников Русской весны – граждан РФ, томящихся в украинских тюрьмах, однако Москва отказывается от такой сделки (в своем блоге Геращенко открыто признавала, что главная ее цель – посеять у русских уверенность, что «Родина их всегда кинет»).

Когда Скабеева во время брифинга попыталась опровергнуть тезисы Геращенко, та продолжала свое выступление, не обращая внимания на реплики россиянки.

«Вы сейчас говорите и лжете», – сказала Скабеева.

Внезапно один из молодых украинских журналистов в очках набросился и с силой оттолкнул в сторону Скабееву. Вернуться к Геращенко ей помешал Береза, который стал оттеснять россиянку спиной, а затем толкаться.

На помощь Скабеевой попытался прийти российский политолог Николай Платошкин, однако вступать в потасовку с Березой он не рискнул – весовые категории были в пользу «жидобандеровца».

Инцидент уже прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Украинский депутат и член делегации в ПАСЕ Борислав Береза толкнул и оскорбил в стенах международной организации хрупкую российскую девушку, журналистку Ольгу Скабееву.

Если бы в Чечне или ином регионе России совершили подобные действия против украинской журналистки, весь западный мир гудел бы. В один голос трезвонили бы о правах человека. А теперь же, когда в ПАСЕ применили силу в отношение российской девушки и журналистки, молчат, как будто в рот воды набрали. О какой объективности и справедливости можно после этого говорить?

Пользуясь случаем, ещё раз обращаюсь к братскому украинскому народу! Посмотрите, кто сегодня вершит судьбу народа и страны! Они ведут вас к глубокой пропасти. И этому не будет конца, если не прогнать и не призвать к порядку подобных политиков.

А Березе следует очень чётко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скобеевой, обязательно найдётся истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!» – говорится в заявлении Кадырова.