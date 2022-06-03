Видео с успокаивающими женщину из Светлодарска бойцами «ЧВК Вагнера» набирает популярность в Сети

03.06.2022  15:46 (Мск), Донецк
Андрей Соколов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс


В Сети появилось видео из освобожденного Светлодарска, на котором бойцы «ЧВК Вагнера» утешают пожилую женщину.

Город Светлодарск на территории Донецкой народной республики 24 мая был освобожден российскими силами от ВСУ и неонацистов. Этот населенный пункт был основным узлом обороны противника на севере региона.


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В ходе боевых действий Светлодарск практически не пострадал, возобновили свою работу магазины и муниципальные учреждения. Украинские военные, находившиеся в Светлодарске, были преимущественно из западных областей, поэтому испытывали неприязнь к местным жителям.

О том, что жители Светлодарска натерпелись от националистов, можно судить по тому, как они встречают российских бойцов. Дети подходят обниматься, а старики плачут. Telegram-канал СИГНАЛ опубликовал трогательное видео с бойцами «ЧВК Вагнера», которые успокаивают местную жительницу.

«Не переживайте, мы уже здесь, поэтому все будет хорошо, держитесь!», — успокоили мужчины женщину, которая переживала за судьбу своих родственников.

Ранее сотрудники «ЧВК Вагнера» помогли освободить населенный пункт Попасная в Луганской области, бои за который шли на протяжении двух месяцев.

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