07.07.2019, Киев, Михаил Рябов
Видео со странным поведением Зеленского появилось в Сети
В Сети появилась нарезка кадров с недавнего совещания в таможенной службе Украины, где президент Владимир Зеленский вёл себя довольно странно – часто пил воду, тер себя за нос и другие участки лица, раскачивался, сидя на стуле.
Авторы назвали ролик «Зеленский сыграл Добкина-младшего», намекая на скандальную запись из Верховной Рады, где запечатлено странное поведение депутата Дмитрия Добкина, которого оппоненты обвиняли в пристрастии к кокаину.
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Аналогичные обвинения озвучивал штаб Петра Порошенко в адрес Зеленского во время президентских выборов.
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