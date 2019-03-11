Видеосервис YouTube может нести в себе опасность

11.03.2019, Белград, Александр Вулкович

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с сервисом YouTube. Многие заходят в него ежедневно, чтобы посмотреть смешные видео про животных, различные стримы или руководства по использованию какой-либо вещи. В нем размещают развлекательную информацию, новостные выпуски и даже советы по покупке новых тарелок и стульев. Но об одной стороне данного сервиса никто предпочитает не задумываться, а именно – о потенциальной опасности YouTube.

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Причины этого очень просты. Во-первых, все основные мощности данного сервиса находятся в США. Не в Германии, не во Франции, а именно в США. Так как именно Вашингтон сейчас старается определять всю международную политику, то и наполнение видеосервиса будет регулироваться в соответствии с его интересами. А потому ничего не помешает администрации YouTube удалить или заблокировать какой-нибудь аккаунт на основании «содержания, противоречащего политике сервиса». Или же, наоборот, всячески поддерживать другие каналы, даже если размещенные на них материалы противоречат политике отдельных стран. Соответственно, мы будем вынуждены смотреть то, что от нас хочет американское правительство, а не мы сами.

Причем администрация ведет весьма интересную политику доступа к информации. По требованию прокуратуры или иного органа одной из стран можно заблокировать доступ к спорному контенту. Однако этот запрет действует лишь на территории страны. То есть, если в Сербии запретили видео, обвиняющее сербов в геноциде в Сребренице, то будьте уверены, что уже в соседней Черногории его можно просматривать безо всяких проблем.

YouTube, как и телевизор или радио, является элементом пропаганды, только куда более глобального масштаба. Если РТС говорят нам то, что хочет президент Сербии, то YouTube будет говорить то, что хочет президент США и Госдепартамент.

Никто не запрещает пытаться вести свою контрпропаганду, но следует помнить, что у администрации сайта есть все возможности, позволяющие удалить ваш канал и заблокировать видеозаписи, что превращает его в глобальный инструмент пропаганды.

И пропаганда эта работает весьма умело. Каждый из пользователей может подобрать себе видео на любой вкус. Они предоставлены таким образом, чтобы воздействовать на максимально широкую аудиторию, не ограничиваясь одними лишь либералами или неопятидесятниками. Для каждого из нас найдутся специальные видео, в которых будут объяснять, что не так и почему не так в руководстве Сербии.

Впрочем, во всей этой ситуации остается один большой плюс. Смотреть или не смотреть подобные видео каждый решает сам для себя. Это священное право каждого человека: выбирать между видео с котиками и видео с политикой. Но при просмотре видео с политикой следует понимать, что вы сами сделали этот выбор. И сами позволили втянуть себя в орбиту Вашингтонской пропаганды.