Видная американская дипломатша вляпалась в сексуальный скандал на Украине

16.09.2020, Киев, Игорь Петров

Народный депутат Украины Андрей Деркач заявил, что ему отказали в получении американской визы, так как об этом попросил и.о. посла США Кристину Квин глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Об этом политик заявил на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неофициально нам из двух мест рассказали, что на самом деле лишение визы связано с моей работой вместе с Джулиани в расследовании по 20 кейсам воровства технической помощи. В одном из кейсов мы зацепили тему Шабунина и нам объяснили что, оказывается, все банально и просто: шерше ля фам. Оказывается это была просьба Шабунина к Кристине Квин.

Оказывается, что отношения Шабунина и Кристины Квин более чем близкие и более чем дружеские. Мы, конечно, удивились этой теме – я допускаю, исходя из того, что Кристина Квин вмешивается в работу правоохранительных органов, ГПУ, МВД, что она – женщина с пониженной государственной ответственностью. Но она же должна понимать, что у нее в кабинете камеры стоят. Она же официальное лицо. Поэтому мне, конечно, в это верить не хотелось», – сказал Деркач.

Кристина Квин стала временным поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Украине в январе этого года, ей 55 лет. Главе ЦПК Виталию Шабунину 35 лет, он женат и у него есть ребенок.