Видная киевская нацистка: Нужно договариваться о заморозке, иначе русские займут новые области

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В интересах Бандерштадта – пойти на заморозку боевых действий по текущей линии фронта и создание «серой зоны», иначе есть риск захода российской армией в новые области Украины за пределами Донбасса.

Об этом в эфире видеоблога «Новости Live» заявила участник карательной операции против ЛДНР в составе батальона «Айдар», руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Создание на линии фронта «серой зоны», разграничения, которая будет 20-30 километров, которая будет максимально прозрачной, с нашей стороны – роботизированной и эшелонированной обороны, заминированных полей, где россиянам просто будет невозможно продвигаться. Или они смогут продвигаться, но цена будет для них неподъемной. Да, на какое-то время та территория, которая уже оккупирована, она будет под контролем России, но главное, что мы обеспечим, – мы создадим зону, где они не смогут продвигаться дальше. И таким образом можно сохранить жизнь людей. Да, мы будем в глухой обороне, активной обороне, да, мы пока что отказываемся от идеи освободить Донецк или Луганск, но при этом мы точно знаем, что те области, которые у нас есть: Сумщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Запорожье, Николаевщина и так далее, что они максимально отграничены от этих маниакальных орд, и невозможно им на 20-30 километров продвинуться, потому что здесь контролированная, в первую очередь роботизированными системами, «серая», санитарная зона», – заявила Берлинская.