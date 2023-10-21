«Видно, что жизнь налаживается» – Коц о восстановлении Донбасса

Владимир Гладков.  
21.10.2023 13:03
  (Мск) , Москва
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Дзен, Донбасс, Общество, Россия


Несмотря на продолжение боевых действий, вошедшие в состав России новые территории быстро отстраиваются, и по ряду показателей не уступают Москве.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на продолжение боевых действий, вошедшие в состав России новые территории быстро отстраиваются, и...

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«В Луганске меняется чисто бытовуха. Я ехал со стороны границы с Белгородской областью, и ехал по трассе через Счастье. И от Счастья до Луганска уже сделали нормальную четрёхполосную трассу. А месяц назад ещё шёл ремонт.

Тут в городе появляются детские площадки как в Москве, плитка, куда ж без неё. Видно, что жизнь налаживается. Хотя некоторые элементы войны и остаются», – сказал Коц.

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