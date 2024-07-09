«Видно по результатам»: украинских ПВО уже не хватает даже для Киева – Романенко

Вадим Москаленко.  
09.07.2024 23:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВКС России пытаются проредить украинскую систему ПВО, которой уже не хватает даже для прикрытия столицы «незалежной».

Об этом в эфире львовского телеканала «NTA» рассказал украинский эксперт по авиации Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВКС России пытаются проредить украинскую систему ПВО, которой уже не хватает даже для прикрытия...

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«Это явно происходила разведка боем, они проверяли, не оттянули ли мы какие-то комплексы. Россияне ведь постоянно пытаются растянуть нашу немногочисленную ПВО для того, чтобы защищать и линию фронта, и прифронтовые города, и большие города, и важные инфраструктурные объекты, и какие-то транспортные станции». – сказал Романенко.

Он пожаловался, что украинским войскам уже нечем прикрываться от обстрелов.

«А у нас эти комплексов ограниченное количество, у нас всего несколько комплексов. А нужны десятки. Поэтому мы не можем обеспечит охрану даже Киева. По результатам я вижу, что некоторые ЗРК были оттянуты от Киева», – добавил эксперт.

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