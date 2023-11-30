Видного нациста настигло страшное прозрение: Россия оказалась куда прогрессивнее отсталой Украины
Благодаря лучшей организованности и грамотному руководству российская армия превосходит ВСУ во всех аспектах.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военкор и главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Враг системно копает оборонительные линии вдоль всей линии фронта при том, что он превосходит нас в численности. А Украина отступает и не копает оборонительные сооружения, потому что это большое количество техники, персонала, строительного материала, каких у армии нет. Это власть должна доставать. Российская власть это делает, а украинская – нет.
Дроны. Большая часть дронов, которые у нас идут на фронт – это волонтёрские дроны, которые сами граждане собирают нашим воинам. Подавляющее большинство идёт от волонтёров. И посмотрим на Россию, подавляющее большинство дронов идёт от государства, это они финансируют», – сказал Бутусов.
Он подчеркнул, что Россия оказалась совсем не такой нищей и отсталой, как её представляли себе бандеровцы.
«И происходит разрыв: такая плохая авторитарная Россия, которая не имеет таких интеллектуальных ресурсов и такой поддержки в мире, они просто за счёт системности и организованности создают перевес там, где сначала перевес был у нас. И к сожалению, мы отстаём. Наше качество управления хуже, это надо признать», – добавил укро-военкор.
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