Видного нациста настигло страшное прозрение: Россия оказалась куда прогрессивнее отсталой Украины

Благодаря лучшей организованности и грамотному руководству российская армия превосходит ВСУ во всех аспектах.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военкор и главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Враг системно копает оборонительные линии вдоль всей линии фронта при том, что он превосходит нас в численности. А Украина отступает и не копает оборонительные сооружения, потому что это большое количество техники, персонала, строительного материала, каких у армии нет. Это власть должна доставать. Российская власть это делает, а украинская – нет.

Дроны. Большая часть дронов, которые у нас идут на фронт – это волонтёрские дроны, которые сами граждане собирают нашим воинам. Подавляющее большинство идёт от волонтёров. И посмотрим на Россию, подавляющее большинство дронов идёт от государства, это они финансируют», – сказал Бутусов.