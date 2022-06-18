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Новости Украины

Украинскую нацистку «Тайру» (Юлию Паевскую), взятую в плен в Мариуполе, где она числилась медиком при «Азове», отдали по обмену Киеву.

О передаче Паевской властям в Киеве сообщил Андрей Ермак, глава офиса президента Украины.

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Это произошло, несмотря на то, что «Тайра» в Мариуполе совершила убийство мирных жителей при попытке бегства из окружения. Вот что писал военкор Дмитрий Стешин:

«На выезде из города в сторону Мангуша/Бердянска, была остановлена машина «Скорой помощи». Кроме водителя там находилась женщина, похожая на шведскую лесбиянку и двое детишек. Женщину звали Тайра… Родителей этих детишек из «Скорой» Тайра убила… А детей попробовала запугать, чтобы прикинуться их мамой», – утверждал Стешин.

Уточнялось, что убийство родителей, причем специально выбранных на роль жертв из числа местных русских, было совершено на глазах детей.

Кадры встречи нацистки на Украине

На протяжении восьми лет Тайра занималась легализацией западных наёмников, приезжавших в Донбасс «на сафари – убивать русню», напоминает военкор Дмитрий Астрахань.

«Тайра занималась легализацией наёмников через «отряд медэвакуации», как и её коллега Зинкевич. Законодательство многих государств не допускает поездки своих граждан на «пострелять русских унтерменшей», но разрешает им волонтерскую деятельность при гуманитарном разминировании или в качестве парамедиков, даже на передовой. Группа «Ангелы Тайры» – один из таких одобренных украинским государством вариантов прикрытия, работавший 8 лет», – напоминает Астрахань.

Обозреватель Егор Холмогоров считает, что освобождение Тайры – пример «самопоражения» российской стороны.

«Сперва наша пропаганда сделала ее в массовом сознании символом запредельного неонацистского упыризма (никаким калинам-волынам таких индивидуальных преступлений не атрибутировалось). Затем ее. Именно ее, а не кого-то еще по тихому «обменяли», – возмущается комментатор.

С ним соглашается политолог Сергей Марков.

«Азов» – это преступная организация, и все его участники преступники. «Азов» – это главный символ убийства русских на Украине. Поэтому Зеленский и его кураторы хотят, чтобы азовцы были обменены и избежали кары. Чтобы обмен азовцев стал символом безнаказанности за убийства русских. Это нужно им, чтобы другие не боялись убивать русских. А нам нужно, чтобы на Украине боялись убивать русских. Поэтому все, абсолютно все азовцы должны понести наказание. И никто из них не должен быть обменен… Пусть за Тайру поменяли кого то наших. Но, увидев безнаказанность Тайры, придут другие молодые убийцы, которые убьют сотни наших людей», – объясняет Марков.

Военкор Алексей Ларкин считает главной ошибкой российских чиновников молчание – они даже не удосужились объяснить, по какой причине видная нацистка была отпущена на свободу.

«Если есть человек, который настолько важен стране, что приходится менять его на таких раскрученных азовцев как Тайра – о нем надо кричать из каждого утюга. Коммуницировать надо с людьми, а не в секретность играть. Эта ситуация уже не может быть секретной, она публичная. Вы вернули хохлам их важный медийный символ, нельзя в ответ молчать и загадочно закатывать глаза. Если хохлы объявили о возвращении своего человека из плена раньше, чем вы заявили о своём, – значит, вы просрали хохлам», – считает Ларкин.

Военкор Владлен Татарский, напротив, призывает не драматизировать ситуацию: «Знаю точно, что тех, кто замешан в реальных преступлениях, не меняют».

«Но дело даже не в этом. Люди требуют виселиц для всех этих собак. Пришло радикальное время – надо ему соответствовать», – отметил автор.