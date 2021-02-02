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02.02.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Криминал, Политика, Россия
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Видные московские майданщики помещены под арест


Измайловский суд Москвы арестовал на 15 суток главу Красносельского муниципального округа Москвы, либерала  Илью Яшина за неповиновение сотруднику полиции.

Об этом сообщает Znak, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме того за участие в несанкционированном митинге Яшину назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Яшин был задержан вместе с директором «Открытой России» (признана нежелательной в РФ организацией) Андреем Пивоваровым во время воскресной несанкционированноей акции  а в поддержку оппозиционного блогера Алексея Навального.

Самого Пивоварова суд также арестовал на 29 суток.

Оба также были допрошены в качестве свидетелей по уголовному делу о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения.

«Это очень смешно. Он так подпрыгивал, так хотел, чтобы его арестовали, наказали. А полиция ходила мимо и не замечала. Игнорировала. И вот увидели…», – прокомментировал арест либерала доцент кафедры РАНХиГС Сергей Карнаухов.

В ноябре прошлого года Яшин Вместе с Навальным требовал в комитете по иностранным делам Европейского Союза принять новые санкции в отношении России.

Ранее он объявил платную подписку на свой youtube-канал, что, по мнению экспертов, было попыткой скрыть финансирования из-за рубежа.

Возглавляемый Яшиным Красносельский МО убыточен, дефицит районного бюджета согласно официальному отчёту за 2019 год составляет 2,5 млн рубликов. Однако это не мешает оппозиционному лидеру увеличивать  себе личный зарплатный фонд: с 1,8 млн в 2018 до 2 млн в 2019,  без учета ежеквартальной премии в объёме 100%.

В 2014 году Яшин прилетал на Майдан в Киев и поддерживал участников антироссийского переворота.

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