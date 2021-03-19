Видные сербские интеллектуалы потребовали не допустить принятия закона о гей-партнерстве

19.03.2021, Белград, Алексей Топоров

212 сербских интеллектуалов обратились к Народной скупщине и госинститутам Сербии с просьбой воспрепятствовать принятию закона об однополых союзах.

Об этом сообщает сербская редакция радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Подписанты обращения убеждены в том, что продвигаемый через Народную скупщину законопроект об однополых союзах не нужен, плох, задуман как закон из области семейного права и является очевидным шагом к легализации однополых браков, что вскоре приведет к возможности усыновления детей содомитами.

Они указывают на то, что из-за фактического посягательства на семейное право это законопроект является неконституционным и его принятие поставит под угрозу политику государства в отношении семейных ценностей.

«Права лиц одного пола могут быть решены путем внесения поправок в несколько существующих законов, и нет необходимости принимать отдельный закон, – говорится в обращении. – Особо отмечаем крайне опасное предложение ужесточить Закон о запрете дискриминации. Он бесконечно расширяет и без того расплывчатое и противоречивое понятие дискриминации и значительно ужесточает процедуры санкций и наказаний.

Учитывая, что ряд ученых, политиков и общественных деятелей подвергались преследованиям в соответствии с уже существующим законом, очевидно намерение, что все сторонники семейных ценностей будут запуганы, а общественная и научная деятельность будет запрещена. Кроме того, это предложение ограничило бы деятельность священнослужителей исключительно храмами.

Скандально, что за таким предложением стоит министерство, отвечающее за «социальный диалог». Это предложение идет по следу коммунистического «словесного деликта» и прямо нарушает право граждан на свободу мысли, выражения мнений и научной работы, гарантированное Конституцией и международными документами.

Мы призываем широкую общественность, традиционные церкви и религиозные общины отреагировать и всем вместе защищать право на свободу и будущее этого народа. Мы также обращаемся к другим министерствам, чьей деятельности мешают эти предложения, а также к другим учреждениям Республики Сербия с призывом остановить эти вредные и неконституционные инициативы».

Среди подписавших обращение – академики, профессора, писатели, поэты, издатели, юристы, музыканты, в том числе и всемирно известный режиссер Эмир Кустурица, фронтмен рок-группы «Рибля Чорба» Бора Джорджевич и фольклорная певица Дивна Любоевич.