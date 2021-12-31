Видные украинские нацисты сцепились в эфире львовского ТВ

Новости Украины

Пока на Украине не различают, где русский, где украинец, общество неизлечимо больно и неспособно вести войну против России.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил пропагандирующий русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы же должны понимать, что Россия приходит к своим и за своими всегда. Она же не пойдёт в страны Балтии, не пойдёт в Польшу, не пойдёт в какую-то другую страну, где он, русский с триколором, будет чужим. Просто будет как бельмо, как инородное тело, в первую очередь, по языку и культуре. Поэтому вопрос к нам – насколько нам российское чужим стало на 8-м году российско-украинской войны? Чем вы отличаетесь от врага, который вас хочет оккупировать? Он вам чужой? Вы его узнаете? Чем вы отличаетесь от того, кто в вас стреляет, если вы на одном языке разговариваете с ним, одной культуры с ним, одной памяти, то же самое телевидение, та же музыка, эстрада, то же самое с ним потребляете? Чем же вы отличаетесь от него, чтобы его распознать за километр от себя? Это вопрос к нам. К большому сожалению, общество уже практически неизлечимо больно в значительной его части, оно так и не смогло дать на этот вопрос ответ», – говорил Дроздов.

Он привел данные социологии.

«Есть цифры по последним исследованиям «Рейтинга», сколько людей готово защищать страну – большинство готовы, 9% уедут, а 19% сказали, что они ничего не будут делать, если будет прямая агрессия. То есть, условно говоря, у нас имеется пятая часть населения простых людей, когда к ним в хату зайдут враги, то они ничего делать не будут», – сокрушался пропагандист.

На слова Дроздова неожиданно резко отреагировал бывший советник главы СБУ, экс-депутат Верховной рады от националистической партии «Свобода» Юрий Михальчишин.

Возможно, это связано с тем, что ныне агрессивный «патриот» Дроздов до победы Евромайдана был одним из немногих во Львове, кто поддерживал федерализацию Украины, а потом «переобулся». Не следует забывать и о слухах про нетрадиционную ориентацию Дроздова.

«Вот такие люди мобилизацию срывали, писали, что мобилизация – это геноцид», – нервно сказал Михальчишин.

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«Юрий, не вам мне рассказывать, с кем вы служите, и кому вы служите, и на каких каналах. Я к вам вообще не обращался», – Дроздов начал намекать на частые эфиры Михальчишина у обслуживающей украинских олигархов ведущей Натальи Влащенко.

Михальчишин в ответ напомнил Дроздову старые грехи.

«Я служу украинскому народу вместе с Денисом Прокопенко (командир неонацисткого полка «Азов» – ред.). Остап, вы обслуживаете медведчуковские темники, в 2014 году срывали мобилизацию. Вы проповедовали подрывную идеологию ослабления обороноспособности. А сейчас говорите, что общество больно неизлечимо», – ругался Михальчишин.