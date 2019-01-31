Видные защитники ДНР Ходаковский и Басурин устроили публичные разборки

31.01.2019, Москва, Максим Карпенко

Видные донецкие военные – экс-секретарь Совбеза ДНР, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский и официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин устроили публичный спор из-за событий пятилетней давности.

Так, Басурин в интервью газете «Комсомольская правда» назвал Ходаковского «невоенным» и обвинил в сдаче донецкой промзоны в 2014-м году. Басурин также усомнился в боевых заслугах Ходаковского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Саша часто критикует, но что он сделал, когда возглавлял «Восток»? Он выстроил линию обороны, где они стояли? Я не помню этого. Зачем критиковать? Реализуй, если ты видишь какие-то огрехи, внеси предложения по их устранению. Даже, если говорить о привлечении гражданского населения, как это было в Великую Отечественную, когда люди на патриотических основах рыли окопы, противотанковые рвы. У нас такое было. Но активисты копали больше для показухи, я видел репортажи оттуда. В посадках линии обороны не делаются. Деревья мешают. Ты должен быть либо перед лесополосой, либо за ней, но никак не внутри. Даже подвоз боеприпасов, топлива затруднен. Пусть он ответит за май 2014 года, пусть ответит за промку, когда они отошли. Раньше мы могли ехать по прямой дороге на Горловку, а сейчас это невозможно. Ходаковский никогда не был военным. Каким он был специалистом в вопросах антитеррористической деятельности, я не знаю», – заявил Басурин.

В свою очередь, Ходаковский в своем блоге назвал Басурина «пьяным дегенератом», читающим с бумажки чужие тексты.

«Есть у нас один гротескный человек, которого я щадил ввиду своей гуманности, но он, видимо, неверно истолковал мое молчание в отношении него. Речь о нашем военно- политическом недоразумении Басурине, который, читая написанные не им тексты, вдруг возомнил себя «спикером». Если бы речь шла обо мне – я бы промолчал, но этот трус, который реальной военной работе при нашем дефиците кадровых офицеров в войсках предпочёл зачитывание сводок, полез на «Восток», который держал оборону на более, чем сорока километрах линии фронта, – и я вынужден отреагировать: ты, вечно пьяный дегенерат, презираемый каждым офицером, думай, прежде чем открывать свой рот – тебе здесь ещё жить», – заявил Ходаковский.