Видный американский «ястреб» расписал, почему Путин не согласится на «заморозку» на Украине

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Принадлежащее миллиардеру Джеффу Безлсу американское издание The Washington Post публикует большой и, похоже, программный текст историка и журналиста Роберта Кагана – супруга экс-помощницы госсекретаря США Виктории Нуланд и учредителя «Института изучения войны», чьи тексты о боевой ситуации на Украине публикуют практически все мировые СМИ.

Заголовок нынешних размышлений Кагана примечательный: «Готовы ли американцы отказаться от Украины?»

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Основной тезис автора такой: «Длительная война на Украине продолжает затягиваться без очевидных перспектив на скорейшее окончание. Учитывая это, все чаще появляются призывы к мирному урегулированию путем переговоров. Однако такой сценарий несет значительные риски для Украины, особенно в контексте возможных территориальных уступок в пользу России».

Далее автор аргументирует и развивает эту свою мысль

По мнению Роберта Кагана, для США нынешняя ситуация не из тех, при которых «выиграют все». Если не произойдет кардинальных изменений, эта война может быть проиграна Киевом, поэтому американцам нужно как можно скорее решить, готовы ли они позволить Украине проиграть.

По его словам, сегодня перед Украиной стоит дилемма: смогут ли уступки России привести к устойчивому миру, или это лишь отсрочит новый виток войны? Поддержка на Западе идеи переговоров с территориальными уступками, продолжает Каган, основывается на предположении, что после войны Украина получит доступ к современному оружию от США и НАТО, значительную финансовую помощь и гарантии безопасности.

Так, бывший госсекретарь США времен президентства Трампа Майк Помпео предлагает создать специальный фонд на 100 миллиардов долларов для Украины и обеспечить ее военной поддержкой на длительный срок.

«Распространено предположение, что украинцы являются наибольшим препятствием для такого урегулирования, поскольку они не хотят отказаться от территории, которую они потеряли. Это неверно. Если бы США и НАТО хотели заставить Киев смириться с этим, они могли бы это сделать. Какими бы храбрыми и решительными ни были украинцы, они не могут продолжать борьбу без поддержки ключевых союзников, а потому, в конце концов, должны принять диктат Запада, как это сделали чехи в 1938 году», – утверждает Каган.

В то же время, по его словам, приверженцы мирного урегулирования «игнорируют серьезные вызовы». Ключевой среди них — неопределенность готовности Путина принять такой вариант развития событий.

Аналитик указывает, что война изменила баланс сил в регионе: сегодня украинская армия является одной из крупнейших в Европе — она насчитывает более 900 000 военнослужащих и сотни тысяч обученных и проверенных в боях резервистов, поэтому стала больше, чем войска Великобритании, Германии и Польши вместе взяты. В настоящее время военная помощь от США и НАТО лишь усиливает ее возможности.

Несмотря на то, что переговоры могут принести временный мир, риск повторного нападения со стороны России после гипотетического заклюения перемирия остается значительным, убеждает Роберг Каган.

Каган предполагает, что в обмен на Донецкую и Луганскую области, Крым, а также «некоторые другие стратегически важные территории» Путин получит по итогам перемирия, если на него пойдет, «взбешенную, хорошо вооруженную и обученную Западом Украину, которая все больше будет интегрироваться с НАТО, с формальным членством в Альянсе или без него».

По мнению эксперта, многие американцы и европейцы были бы удовлетворены таким результатом, даже несмотря на недовольство украинцев, и некоторые называют это «настоящей стратегической победой». В то же время, для России такое соглашение будет рассматриваться как стратегическое поражение, поскольку она «понесла масштабные экономические убытки и потеряла десятки, если не сотни тысяч солдат».

«Путин хочет видеть себя Петром I 21-го века, но с таким результатом он будет больше похож на Николая II 20-го века, втянувшего Россию в войну, расколовшую ее армию, расчленившую империю и, кстати, приведшую к свержению и убийства царя, то есть, концу более чем 300-летней династии Романовых», — резюмировал Роберт Каган.

«Сторонники территориальных уступок путем переговоров обещают результат, который удобно решит проблемы США, но не решит ничьи другие. США могут навязать свою волю отчаянно зависимой Украине, но почему Путин должен на это соглашаться?», – задается неожиданным вопросом американский автор.

«Западные сторонники мирных переговоров с Россией просто предполагают, что глава Кремля примет результат, лучше всего отвечающий американским потребностям», — делает вывод Каган.

При этом, он подчеркивает, что Белый дом и НАТО могли бы диктовать условия Путину, если бы администрация президента Байдена предоставила разрешения и оружие, в котором Украина нуждается прямо сейчас, но, вероятно, этого не сделает. Каган отмечает, что если на момент начала переговоров Россия не будет явно проигрывать войну, то соглашение будет отражать реальное состояние на поле боя, но оно не будет справедливым для Киева и не будет устанавливать цену за действия России.

По словам Кагана, один из вариантов, на который, по его мнению, согласится Путин, предполагает, что российский президент не собирается соблюдать соглашение, поскольку предполагает, что Запад будет продолжать защищать Украину.

«Его расчет состоит в том, что, возможно, у американцев и европейцев не будет большого энтузиазма тратить сотни миллиардов долларов на оборону Украины в мирное время», – говорится в публикации.

«Путин имеет веские основания полагать, что Украина и ее союзники сломаются раньше, чем его армия. Публичный страх и нежелание администрации Байдена предоставить Украине больше дальнобойного вооружения без ограничений в сочетании с очевидным желанием Дональда Трампа «вообще избавиться от Украины» могут лишь усилить у пути ощущение, что это Запад, а не Россия, задыхается», – заключает Каган.

По мнению Кагана, кто бы ни победил на предстоящих выборах в США, он столкнется с неуступчивым Путиным, который будет соблюдать свои нынешние максималистские требования, сводящиеся к ликвидации суверенитета Украины.