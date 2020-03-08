08.03.2020, Житомир, Олег Сергеев
 
Происшествия, Украина
Просмотров:

Видный боевик АТО самоликвидировался




В житомирском подъезде найдено тело бывшего военнослужащего ВСУ, который, по предварительным данным следствия, выстрелил себе в голову из охотничьего карабина.

Об этом сообщает телеканал «1+1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В Житомире от огнестрельного ранения погиб бывший разведчик 95 бригады, известный волонтер и частный предприниматель Олег Котенко. Рядом с погибшим на лестничной площадке подъезда лежал его охотничий карабин. Правоохранители предварительно говорят о самоубийстве. А вот друзья и «побратимы» в это не верят», – говорится в сюжете.

Сообщается, что выстрел прозвучал в обед, на громкий звук выбежали жители подъезда и увидели окровавленное тело. Немедленно вызванная «скорая» уже ничем не могла помочь: мужчина умер от огнестрельного ранения.

По предварительным данным следствия, человек совершил самоубийство, выстрелив себе в голову из охотничьего карабина.

«Обстоятельства, зафиксированные на месте происшествия, указывают на самоубийство, однако продолжается проверка всех обстоятельств и медэкспертиза», – заявила руководитель отдела по связи с общественностью Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.

Как сообщается, погибший – 46-летний Олег Котенко, разведчик 95-й бригады ВСУ, «прошел все горячие точки Донбасса». После демобилизации Котенко ездил на фронт как «волонтёр». Имел свое строительное предприятие, «которое было достаточно успешным».

«Даже не знаю, что говорить, для меня это шок. Он нашу команду вытаскивал из-под обстрела под Горловкой. Меня вытаскивал, когда я попал в ДТП под Славянском», – рассказал «побратим» погибшего, «волонтёр АТО» Александр Таргонский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть