Видный боевик АТО самоликвидировался

08.03.2020, Житомир, Олег Сергеев

В житомирском подъезде найдено тело бывшего военнослужащего ВСУ, который, по предварительным данным следствия, выстрелил себе в голову из охотничьего карабина.

Об этом сообщает телеканал «1+1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Житомире от огнестрельного ранения погиб бывший разведчик 95 бригады, известный волонтер и частный предприниматель Олег Котенко. Рядом с погибшим на лестничной площадке подъезда лежал его охотничий карабин. Правоохранители предварительно говорят о самоубийстве. А вот друзья и «побратимы» в это не верят», – говорится в сюжете.

Сообщается, что выстрел прозвучал в обед, на громкий звук выбежали жители подъезда и увидели окровавленное тело. Немедленно вызванная «скорая» уже ничем не могла помочь: мужчина умер от огнестрельного ранения.

По предварительным данным следствия, человек совершил самоубийство, выстрелив себе в голову из охотничьего карабина.

«Обстоятельства, зафиксированные на месте происшествия, указывают на самоубийство, однако продолжается проверка всех обстоятельств и медэкспертиза», – заявила руководитель отдела по связи с общественностью Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.

Как сообщается, погибший – 46-летний Олег Котенко, разведчик 95-й бригады ВСУ, «прошел все горячие точки Донбасса». После демобилизации Котенко ездил на фронт как «волонтёр». Имел свое строительное предприятие, «которое было достаточно успешным».

«Даже не знаю, что говорить, для меня это шок. Он нашу команду вытаскивал из-под обстрела под Горловкой. Меня вытаскивал, когда я попал в ДТП под Славянском», – рассказал «побратим» погибшего, «волонтёр АТО» Александр Таргонский.