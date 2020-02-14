14.02.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Криминал, Крым, Россия, Украина
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Видный деятель «Правого сектора» госпитализирован в критическом состоянии


Бывший журналист «Коммерсанта», выпускник севастопольского филиала МГУ Артем Скоропадский, в 2014 году ставший пресс-секретарем экстремистского «Правого сектора», госпитализирован в критическом состоянии после осложнения болезни желудка.

Об этом в своем блоге сообщил представитель националистической партии «Свобода» Юрий Ноевой, призвав «побратимов» собирать помощь на лечение Скоропадского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Его разыскивает ФСБ, как гражданина РФ, что поддержал Украину в войне с Москвой… Ситуация не безнадежная. Проходит активную терапию», – сообщил Ноевой, уточнив, что для оплаты процедур и палаты нужно собрать 35 тысяч гривен.

Скоропадский является гражданином России, после участия в государственном перевороте в составе «Правого сектора» и поездках в зону боевых действий в Донбасс против него в РФ открыто уголовное дело.

Во времена Петра Порошенко чиновники президентской администрации угрожали Скоропадскому высылкой в РФ за критику украинских властей с националистических позиций. Тогда «правосека» от встречи с российскими правоохранителями спасла поддержка боевиков АТО.

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