Видный французский политик гордится званием русского агента

13.05.2019, Москва, Олег Кравцов

Европейскому союзу пора прекратить оказывать давление на Россию и пересмотреть свои отношения с НАТО.

Такое мнение высказывает лидер партии «Непокорившаяся Франция», депутат французского Национального собрания Жан-Люк Меланшон, которого, ссылаясь на Le Figaro, цитируют «Известия».

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Французский политик, на выборах президента Франции в 2017 году получивший почти 20 процентов голосов, на предстоящих выборах в Европарламент призвал голосовать за кандидатов, которые поменяют политику Евросоюза.

«В ваших интересах иметь членов парламента, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, бушующей в Европарламенте», — заявил Меланшон.

Он также сказал, что европейцы не заинтересованы в усилении напряженности с РФ, а также раскритиковал идею о вступлении в НАТО Грузии и Украины.

«Для меня — большая честь, когда меня сравнивают с российским агентом, потому что я хочу мира», — резюмировал лидер «Непокоренной Франции».