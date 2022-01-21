Видный киевский дипломат осознал, что Украину спасет только нейтралитет

21.01.2022  12:31 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Украина имеет только один шанс превратиться из объекта спора между Западом и Россией и превратиться в геополитического игрока – это нейтральный статус.

Об этом в эфире интернет-канала «Хвыля» заявил бывший замминистра иностранных дел Украины Александр Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина имеет только один шанс превратиться из объекта спора между Западом и Россией и...

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В противном случае, по мнению дипломата, Украину ждет фрагментация и потеря соборности.

«Я всегда говорил, последние 25 лет, что «холодная война» не закончилась в 91-м году формально и она может закончиться только тогда в Европе, когда коллективный Запад, прежде всего Соединенные Штаты, и Россия согласуют свои позиции в отношении геополитического статуса Украины. То есть пока они не заключат мир касательно Украины, «холодная война» в Европе будет продолжаться. То есть если будет «холодный мир», Украина получит свой геополитический статус, а дальше то, что никто не понимает», – сказал Чалый.

«Мы говорим: «Вот, этот статус должен быть только статусом нейтралитета в двух формах – либо по австрийской формуле, я сторонник именно этой формулы, потому что она дает нам огромные возможности и позволяет трансформировать «Будапештский меморандум» в более обязывающее, более конкретное международно-правовое соглашение. Либо по финской формуле. И тогда мы получаем более четкий геополитический статус. Тогда из серой зоны, из буферной зоны мы превращаемся в геополитического субъекта с общепризнанным геополитическим статусом. Пока нет этого статуса, мы серая зона, мы фронтир.

Но как только мы получаем этот статус, а я считаю, что при «холодном мире» возможен только статус нейтральности, мы получаем международно-правовое признание в той или иной форме нашего нового геополитического статуса. Касательно «холодного мира», в этом и есть трагедия, что в этом случае у нас нет никакого геополитического статуса и за нас продолжается борьба всеми силами и возможностями между коллективным Западом и Российской Федерацией. И она очень опасна, потому что она может привести к варианту четвертому – это ФРГ и ГДР. Он уже начался – мы фрагментированы, но эта фрагментация может пойти и дальше, и мы рискуем собственной соборностью», – заявил Чалый.

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