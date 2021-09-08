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08.09.2021 11:58 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, НАТО, Политика, Россия, США, Украина
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Видный киевский дипломат считает, что Путин и Байден заключили сделку по Украине

Новости УкраиныВо время визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский получил четкое «нет» от президента...

Во время визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский получил четкое «нет» от президента США Джо Байдена на вопрос о перспективе членства в НАТО.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший замминистра иностранных дел Украины Александр Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, это говорит о том, что между США и Россией были достигнуты соответствующие договоренности во время встречи двух глав государств этим летом.

«Такого слабого положения о НАТО вы не найдете ни в одном из совместных заявлений украино-американских. То есть американская сторона сознательно пошла на самое-самое нейтральное сообщение о НАТО. Американская сторона пошла на то, что согласилась убрать ссылку на «Минский процесс». Я считаю, что решение есть – по НАТО однозначное «нет»», – сказал Чалый.

«Я для себя принял решение, что в Женеве Байден и Путин договорились, как в свое время договорились Кеннеди и Хрущев по Кубе, что США не будут открывать «зеленый свет» для Украины в НАТО, дадут добро на «Северный поток» с условиями, что Россия не будет его использовать как элемент экономического и политического прессинга. А Российская Федерация взяла на себя обязательства, что она не будет в дальнейшем идти с агрессивными действиями в отношении Украины. То есть будет соблюдать территориальную целостность Украины по состоянию на дату «женевских соглашений», – считает дипломат.

«То есть Донбасс и Крым – это отдельный вопрос, но то, что было на момент этой договоренности, никто нарушать не будет», – заявил Чалый.

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