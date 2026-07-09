Видный либерал: Удары по России вызвали совсем не тот эффект, который обещал Зеленский

Елена Острякова.  
09.07.2026 08:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Социология, Спецоперация, Украина


Украинские удары действительно вызвали раздражение жителей России, однако совсем не в том ключе, на который рассчитывали в Киеве, – жители РФ требуют от власти ускорить разгром бандеровцев, предъявляя претензии, что Кремль недостаточно мощно атакует Украину.

Об этом иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в интервью латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские удары действительно вызвали раздражение жителей России, однако совсем не в том ключе, на...

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«Накапливается раздражение. А на кого оно направлено? Я говорил с иностранными послами, с нашими нефтяниками, с некоторыми другими людьми. Все говорят, что в массе раздражение направлено на власть, и требуют вырвать руки наконец этим украинцам.

Раздражение не против украинцев, а против власти, которая не может справиться с этими украинцами. Мы в этом смысле Тегеран, где, когда американцы ударили, народ не вышел свергать аятолл, а сплотился вокруг флага», – сказал Венедиктов.

По его данным, уже в мае количество сторонников мирных переговоров с Киевом упало в Москве на 7% по сравнению с февралем.

Ранее кокаинист Зеленский публиковал якобы добытые разведкой «закрытые результаты соцопросов» в России, где указывал на снижение рейтинга Владимира Путина.

 

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