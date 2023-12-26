Видный нацист рассказал, как ставленник Януковича пытался сорвать референдум в Крыму

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«Регионал» Анатолий Могилёв пытался сорвать голосование Верховного Совета Крыма за референдум о воссоединении с Россией и даже предлагал Киеву механизм ареста пророссийских депутатов, однако захвативший власть в украинской столице Александр Турчинов оказался неспособен на решительные действия.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил экс-депутат Верховной рады, участник карательной операции на Донбассе Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Мосийчука, ввести АТО в Симферополе требовал премьер-министр республики того времени, бывший министр внутренних дел Украины правительства Николая Азарова, Анатолий Могилев.

«Я смею утверждать две вещи. Вещь номер один – тогдашний руководитель Крыма, господин Могилев, в первый раз купил депутатов Автономной республики Крым, и они не проголосовали сепаратистское постановление, потом он имел прямой разговор с Александром Турчиновым, требовал введения АТО в Симферополе для того, чтобы иметь возможность арестовать это кубло, но никто этого не дал. Второй момент – могли ли мы начать сопротивление в Крыму? Да, могли – никаких «зеленых человечков» в первые дни там не было, и перевалы все контролировались нашими военными, ребятами, с которыми в том числе я был на связи. И можно было, опять же, сделать действительно демонстративную поездку в Крым и показать, что никто никого не боится. Но на это никто не пошел», – сокрушается Мосийчук.