Видный спивак-нацист жалуется, что на Украине «ещё очень много кротов и ждунов»

Вадим Москаленко.  
17.01.2024 19:47
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Сопротивление, Украина


Несмотря на многолетнюю пропаганду и два года войны против России, на территории Украины всё ещё скрывается множество людей, ненавидящих бандеровцев и искренне поддерживающих Россию.

Об этом в эфире телеканала «ТСН» заявил один из лидеров в прошлом известной на Украине группы «Танок на Майдане Конго» русофоб и нацист Олег Михайлюта, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на многолетнюю пропаганду и два года войны против России, на территории Украины всё...

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«Когда в какое-то кафе или на какую-то выставку не пускают людей в форме – тут я понимаю, что люди вскрываются. Потому что среди гражданских очень много кротов и ждунов.

И если какого-нибудь собственника кафе, или человека на бизнес-форуме, раздражает украинская военная форма, то это сто процентов крот или ждун, который не хочет иметь ничего общего с украинской идеей.

На этой войне люди вскрываются, серые полутона исчезли», – пожаловался Михайлюта.

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