28.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Видный натовец разразился антироссийской истерикой в Варшаве

Россия “решила пойти на острую конфронтацию с Западом, поменяв диалог на силу”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Такое мнение сегодня в Варшаве высказал председатель Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли, сообщает Польское радио.

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«Россия предпринимает разнообразные усилия, чтобы взорвать стабильность, используя разные методы: начиная от дезинформации и заканчивая введением в заблуждение, пропагандой и манипуляцией в СМИ. Она ушла от языка разума, а кооперацию заменила силой и запугиванием», — считает Алли.

Он добавил, что мощная и быстрая реакция НАТО на эти действия стала «неожиданностью для России».

«Я убежден, что этот ответ предупредит дальнейшее ухудшение ситуации. Мы отреагировали, когда Россия действовала в Грузии в 2008 году и предприняли решительные шаги, когда Россия захватила Крым» — добавил натовец.

Он подчеркнул, что действия России являются «лекцией» для Запада и выразил надежду, что в свете угроз НАТО будет оставаться «объединенным и сильным».

Алли также заявил, что с 2014 года НАТО значительно укрепило общую оборону на востоке, чтобы “удержать Россию от дальнейших агрессивных действий”. В частности, были размещены четыре батальонных боевых группы в странах Балтии и Польши.