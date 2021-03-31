Видный НАТОвец сделал неприятный для Украины прогноз

31.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

США не будут вводить войска на территорию Украины или создавать здесь свои базы – этого не воспримут в американском обществе и не поддержат партнеры в Европе.

Об этом в эфире интернет-канала «Свободный» заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Табаха, не получится и разместить официальные базы НАТО, поскольку для этого нужно консенсусное решение, которого нет (неофициально, впрочем, альянс уже постоянно присутствует на территории Украины – совершает разведывательные полеты, инструктирует карателей для Донбасса и т.п.).

«Ввести сюда войска американские или НАТОвские – во-первых, НАТО должно согласиться на это, а это почти что 30-ть стран, и все они не согласятся это делать. Поэтому НАТОвские войска сюда не введешь. В ООН – ну, это заблокирует Россия, наложит вето. Значит, американцы сами по себе должны решить сюда войти – их осудит и Германия, и Франция, и многие другие страны нас осудят, что мы это сделали. По какой причине? Где война?..

Конгресс это не поддержит. Он скажет: «Почему мы должны охранять Украину?». Это же все время идет такое – почему мы в Украине должны быть главными ее защитниками? Украина не на нашей территории. Украина в саду у Европы – у Германии, у Франции, у Италии, у Испании. Богатые страны, почему они не хотят помочь Украине?» – заявил Табах.