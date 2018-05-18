18.05.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Видный порохобот пришел в ужас от популярности Шария

Украинцы в социальных сетях все чаще критикуют президента Украины Петра Порошенко, противопоставляя ему российского лидера Владимира Путина.

Об этом на своей странице в Facebook пишет экс-глава избирательного штаба Виктора Януковича, бывший регионал Тарас Черновол, в настоящее время как политический эксперт обслуживающий интересы Петра Порошенко.

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Черновол рассказал, что в поисках “каких-то деталей” зашел на страницу украинского журналиста Анатолия Шария, которого экс-регионал называет “мерзостью”.

“Такая уж у меня работа вредная – приходится иногда вытаскивать какие-то детали из реального дерьма, – оправдывается эксперт. – Но речь не об этом. Случайно приглянулась его фраза, что, мол, Путин мосты стратегические открывает, а Порошенко – фельдшерские пункты. И дальше привычное вылизывание задниц путлера и обливание грязью Порошенко”, – пишет эксперт.

По его словам, от “помосковского холуя” другого ожидать не приходится, но на следующий день такие же тезисы он увидел среди своих друзей по Facebook.

“У меня же среди друзей исключительно люди нормальные, вату отсеиваю мгновенно. Но под постами моих друзей часто открыто свободное комментирование – смотрю и вижу, что все это я вчера у Шария читал. Дословно! Захожу на страницы некоторых комментаторов – действительно то же… У многих друзей тоже вижу возмущение на такие пропутинские сообщения. Это все же кремлевские консервы или полезные идиоты?”, – недоумевает Черновол.