Видный российский либерал: Зеленский лжёт, Украина теряет новые территории

Елена Острякова.  
25.11.2023 23:29
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Украина продолжает терять свою территорию.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Живой гвоздь» заявил основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина продолжает терять свою территорию. Об этом в интервью ютуб-каналу «Живой гвоздь» заявил основатель...

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«Вы видите, чем закончилось так называемое контрнаступление. Оно не закончилось ничем. Я недавно познакомился с данными, которые говорят о том, что потеря территории Украины продолжается. 120 тыс квадратных километров было занято российской стороной, и ничего не возвращено, и даже увеличилось на 28 квадратных километров. Так и будет продолжаться. И может быть даже хуже», – сказал Явлинский.

Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский лжет своим избирателям, рождая у них несбыточные надежды, хотя поражение их страны неихбежно.

«Наоборот не будет. В этом-то все и дело. Это видят американские военные, даже Залужный. Год назад было ясно, что после того, как случился Харьков и Херсон, дальше не будет. Самое важное уже тогда было беречь жизни людей, чтобы хотя бы 80% Украины имели перспективы на будущее и восстанавливались», – сказал Явлинский.

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