03.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Криминал, Одесса, СБУ, Украина
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Видный СБУшник оказался главарем банды


Высокопоставленный чиновник СБУ в Одесской области руководил преступной группировкой, которая занималась вымогательством крупных сумм денег.

Так, следователи Госбюро расследований совместно с Генпрокуратурой и внутренней безопасностью СБУ раскрыли деятельность группы в составе не менее четырех человек во главе с заместителем одного из отделов УСБУ в Одесской области.

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«По данным следствия, работник СБУ организовал и руководил деятельностью преступной группировки, члены которой в течение мая 2020 требовали от гражданина средства в сумме 250 тысяч долларов США за неразглашение сведений об обстоятельствах смерти одного из народных депутатов Украины, которые могут ему навредить.

В случае отказа от предоставления средств, члены группировки угрожали потерпевшему применить к нему и его близких родственников насилие. Следователи ГБР сообщили подполковнику СБУ о подозрении в вымогательстве, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины)», – говорится в сообщении ГБР.

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