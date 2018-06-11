11.06.2018, Сумы, Анастасия Самойлова

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Видный украинский боевик шокирован криминальным беспределом атошников

Украинская полиция не занимается реальной борьбой с преступностью, захлестнувшей страну.

Об этом у себя в «Facebook» написал экс-командир украинского националистического батальона «Крым» Станислав Краснов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Опять взрыв гранаты посреди толпы людей. Ночью в Сумах не пустили мужчину в клуб, он вернулся в маске и с гранатой. В результате семь раненых, один в реанимации. Это же не одиночный случай, такое происходит каждый день. Вместо того, чтобы заниматься профилактикой преступности, полиция занята прессингом гражданских активистов. И еще одно: а если им окажется участник «АТО», люди его снова оправдают, как и того, что зарезал человека на остановке в Киеве?», – пишет Краснов.