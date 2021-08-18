Видный украинский дипломат осознал: «США заканчиваются как гегемон»

18.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Вывод американских войск из Афганистана дал старт краху США как мирового гегемона.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший замминистра иностранных дел Украины Александр Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению дипломата, США столкнулись с кризисом своих ценностей, которые они пытались навязать всему миру.

«Мы – свидетели фундаментальной перестройки существующей системы мироустройства, в которой Соединенные Штаты играли роль гегемона. Как бы сказал Михаил Сергеевич Горбачев, «процесс пошел». Вот Афганистан дал открытый старт процессу ухода американцев из роли гегемона. Хотя они были и будут оставаться еще длительный период первыми среди равных. Я имею в виду прежде всего Китай, я имею в виду прежде всего Россию, в какой-то степени Индию, я имею в виду коллективный мусульманский мир и страны второго уровня – я имею в виду Турция, Бразилия. В какой-то степени, мне кажется, это дает и шанс через лет десять и нам вернуться в эту лигу. Потому что я думаю, еще в 90-х и начале 2000-х мы были в этой лиге», – считает дипломат.

«Второе – я бы взял американский срез. То, что сейчас происходит, свидетельствует, что Америка подходит к моменту истины в своей новейшей истории и к очень глубокому экзистенциальному кризису своих глобальных ценностей, которые она пыталась экспортировать на глобальный мир», – резюмировал Чалый.