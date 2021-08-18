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18.08.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, США, Украина
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Видный украинский дипломат осознал: «США заканчиваются как гегемон»

Новости УкраиныВывод американских войск из Афганистана дал старт краху США как мирового гегемона. Об этом...

Вывод американских войск из Афганистана дал старт краху США как мирового гегемона.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший замминистра иностранных дел Украины Александр Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению дипломата, США столкнулись с кризисом своих ценностей, которые они пытались навязать всему миру.

«Мы – свидетели фундаментальной перестройки существующей системы мироустройства, в которой Соединенные Штаты играли роль гегемона. Как бы сказал Михаил Сергеевич Горбачев, «процесс пошел». Вот Афганистан дал открытый старт процессу ухода американцев из роли гегемона. Хотя они были и будут оставаться еще длительный период первыми среди равных. Я имею в виду прежде всего Китай, я имею в виду прежде всего Россию, в какой-то степени Индию, я имею в виду коллективный мусульманский мир и страны второго уровня – я имею в виду Турция, Бразилия. В какой-то степени, мне кажется, это дает и шанс через лет десять и нам вернуться в эту лигу. Потому что я думаю, еще в 90-х и начале 2000-х мы были в этой лиге», – считает дипломат.

«Второе – я бы взял американский срез. То, что сейчас происходит, свидетельствует, что Америка подходит к моменту истины в своей новейшей истории и к очень глубокому экзистенциальному кризису своих глобальных ценностей, которые она пыталась экспортировать на глобальный мир», – резюмировал Чалый.



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