Видный украинский нацик признал перспективу потери новых территорий

24.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина будет платить «кровью, потом и потерей новых территорий» за сохранение прозападного курса, пригрозил в эфире телеканала «Прямой» дипломат Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сила нации, она все время – идут, идут, свернули – развернули в 91-м году на путь истинный. Идут, идут, свернули – в 2004-м году поставили на место, потом в 14-м году. И так будет и дальше.

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Будут пытаться скурвиться – будут ставить на место. До того времени, пока элита, истеблишмент не поймет, что есть курс – идите по нему. Быстрее, медленнее, но идите, не петляйте, потому что за это будем платить.

Будем платить потом, кровью, деньгами, территориями. Ну, неужели непонятно, что еще один такой Майдан, и у нас уже не только части Донбасса не будет и Крыма, а уже и дальше пойдет», – заявил Бессмертный.