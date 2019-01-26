//exit;
27.01.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Политика, Украина
Просмотров:

Видный украинский нацик сделал неожиданное заявление

Основатель нацбата «Азов», депутат Верховной Рады и глава партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуры на президентских выборах. Об этом он сказал на брифинге во время съезда в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам нет смысла тратить время на олигархический фарс, который сейчас будет называться президентскими выборами», – сказал Билецкий.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он подчеркнул, что «Национальный корпус» не будет поддерживать никого из кандидатов – хотя, как известно, ранее националистическая партия «Свобода» выдвинула в президенты экс-вице-спикера Верховной Рады и участника АТО Руслана Кошулинского.

Таким образом, украинские националисты продолжают быть расколотыми, хотя еще недавно проводили пиар-марши к Верховной Раде, угрожая положить конец правлению олигархов.

«Думаю, большинство сторонников «Национального корпуса» просто не появятся на эти выборы, как и большинство украинцев. В лучшем случае эти выборы будут с явкой 40%, из которых президента выберет 10%. Моральная легитимность его будет близка у нулю», – сказал Билецкий.

Тем не менее, «Национальный корпус» будет участвовать в парламентских выборах.

«Если говорить о наших политических планах, то это – мощная парламентская фракция», – сказал Андрей Билецкий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть