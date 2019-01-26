Видный украинский нацик сделал неожиданное заявление

27.01.2019, Киев, Игорь Петров

Основатель нацбата «Азов», депутат Верховной Рады и глава партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуры на президентских выборах. Об этом он сказал на брифинге во время съезда в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам нет смысла тратить время на олигархический фарс, который сейчас будет называться президентскими выборами», – сказал Билецкий.

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Он подчеркнул, что «Национальный корпус» не будет поддерживать никого из кандидатов – хотя, как известно, ранее националистическая партия «Свобода» выдвинула в президенты экс-вице-спикера Верховной Рады и участника АТО Руслана Кошулинского.

Таким образом, украинские националисты продолжают быть расколотыми, хотя еще недавно проводили пиар-марши к Верховной Раде, угрожая положить конец правлению олигархов.

«Думаю, большинство сторонников «Национального корпуса» просто не появятся на эти выборы, как и большинство украинцев. В лучшем случае эти выборы будут с явкой 40%, из которых президента выберет 10%. Моральная легитимность его будет близка у нулю», – сказал Билецкий.

Тем не менее, «Национальный корпус» будет участвовать в парламентских выборах.

«Если говорить о наших политических планах, то это – мощная парламентская фракция», – сказал Андрей Билецкий.