Видный украинский нацик сделал неожиданное заявление
Основатель нацбата «Азов», депутат Верховной Рады и глава партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуры на президентских выборах. Об этом он сказал на брифинге во время съезда в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Нам нет смысла тратить время на олигархический фарс, который сейчас будет называться президентскими выборами», – сказал Билецкий.
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Он подчеркнул, что «Национальный корпус» не будет поддерживать никого из кандидатов – хотя, как известно, ранее националистическая партия «Свобода» выдвинула в президенты экс-вице-спикера Верховной Рады и участника АТО Руслана Кошулинского.
Таким образом, украинские националисты продолжают быть расколотыми, хотя еще недавно проводили пиар-марши к Верховной Раде, угрожая положить конец правлению олигархов.
«Думаю, большинство сторонников «Национального корпуса» просто не появятся на эти выборы, как и большинство украинцев. В лучшем случае эти выборы будут с явкой 40%, из которых президента выберет 10%. Моральная легитимность его будет близка у нулю», – сказал Билецкий.
Тем не менее, «Национальный корпус» будет участвовать в парламентских выборах.
«Если говорить о наших политических планах, то это – мощная парламентская фракция», – сказал Андрей Билецкий.
Метки: Андрей Билецкий, Выборы Верховной Рады, Выборы президента Украины
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