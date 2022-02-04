Видный украинский националист о визите Эрдогана: Это провал

04.02.2022  14:54 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Дзен, Политика, Турция, Украина, Экономика
Новости Украины

Заключение соглашения о зоне свободной торговли с Турцией приведет к уничтожению целых отраслей украинской экономики.

Об этом в своем видеоблоге заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, бывший боевик нацбата «Азов», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Заключение соглашения о зоне свободной торговли с Турцией приведет к уничтожению целых отраслей украинской...

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«Это провал. Это сдача национальных интересов. Это уничтожение целых отраслей экономики.

Это соглашение предусматривает снятие пошлин на ввоз в Украину тепличных овощей, и это полностью уничтожит тепличную отрасль в Украине. В Турции овощи значительно дешевле. А при снятии пошлин они будут стоить копейки, и все тепличные хозяйства в Украине, которые ориентированы на выращивание помидоров, огурцов, капусты, можно будет закрывать, потому что это будет невыгодно. Плюс цена на газ.

Через три года вступит в силу беспошлинные ввоз товаров легкой промышленности. Это  – полный крест на легкой промышленности в Украине. Конкурировать с дешевыми товарами легкой промышленности будет нереально, это просто убьет легкую промышленность.

Еще момент – и сейчас из Турции завозится много муки. Уникальность ситуации – в том, что мука, которое завозится из Турции в Украину, в Турции мелется из украинской пшеницы. Мы были бы заинтересованы, чтобы мука для наших потребностей и на экспорт мололась в Украине, чтобы в Украине оставалась дополнительная стоимость, создавались рабочие места.

А данное соглашение о зоне свободной торговле еще больше открывает ворота к тому, что еще больше вывозят из Украины сырье, а изготовленную из этого сырья продукцию мы закупаем назад.

То есть, Турция будет зарабатывать на добавленной стоимости, а сырье вывозится из Украины, и мы на этом имеем копейки», – сказал Игорь Мосийчук.

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